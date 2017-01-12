​«Лексус» против КамАЗа, спасение школьника с редкой болезнью и другие главные новости

Дайджест главных событий 12 января по версии НГС.







• Сильней всего новосибирцев сегодня задело признание водителя «Жигулей», который накануне не поделил со «скорой помощью» парковочное место во дворе и заблокировал ее. Он рассказал свою версию произошедшего: почему ему пришлось бросить машину на пути кареты медиков и в чем был не прав шофер врачей.







• Новосибирский нейрохирург спас подростка из Перми, сделав ему операцию. У 15-летнего парня крайне редкий для этого возраста и опасный для жизни диагноз.







• Две новосибирских строительных компании вошли в топ-100 крупнейших российских застройщиков по объему строящегося жилья. Одна из них строит жилмассивы на западной окраине города, а другая — на северной.







• Главным происшествием дня стало лобовое столкновение КамАЗа и «Лексуса» на Станционной. Грузовик внезапно вылетел на встречную полосу и уничтожил переднюю часть иномарки. У водителя «японца» сломаны обе ноги. Читатели справедливо замечают, что, если бы на пути КамАЗа оказалась машина поменьше, ее водитель, скорее всего, был бы уже мертв.