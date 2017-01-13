Названа самая частая причина смертельных пожаров в Новосибирске

​В 2016 году новосибирцы стали реже гибнуть на пожарах, почти в каждом третьем случае причиной гибели людей стала непотушенная сигарета.





«За 2016 год на территории города Новосибирска произошло 1140 пожаров. Количество пожаров в жилых домах — 396, из них 257 — в многоквартирных домах», — описали обстановку в пресс-центре мэрии Новосибирска.







Если сравнивать эти цифры со статистикой за 2015 год, то можно увидеть, что в 2016 году общее число пожаров снизилось на 107 случаев, а число пожаров в жилых домах — на 20.







Кроме того, уменьшилось число погибших и пострадавших на пожарах. Всего в 2016 году на пожарах погибли 42 человека (годом ранее число погибших достигало 46), а пострадали 143 человека (на 13 человек меньше, чем в 2015 году).







В мэрии добавили, что в 457 случаях пожары начались из-за неосторожного обращения с огнем, в том числе 99 пожаров — из-за курения. Всего за 2016 год из-за неосторожности при курении погибли 15 новосибирцев (в предыдущем году — 17).





Одной из последних трагедий ушедшего года стал пожар в комнате общежития на ул. Холодильной — там погиб 48-летний мужчина.