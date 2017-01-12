СК завел дело из-за избитого и лишившегося модной челки подростка

Следственный комитет возбудил уголовное дело по поводу избиения и издевательств над 18-летним молодым человеком двумя несовершеннолетними 7 января около ТРЦ «Аура».





Дело возбудили по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Об этом сообщила старший помощник главы СУ СК РФ по НСО Анастасия Кулешова. Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до 7 лет; нападавшие достигли возраста уголовной ответственности по этой статье.





«Мне сообщили о возбуждении уголовного дела, сейчас у меня все хорошо, жизнь входит в привычный ритм», — поделился с корреспондентом НГС пострадавший Никита Н.







Кроме того, как подтвердил НГС Никита Н., в последние несколько дней ему на мобильный телефон звонили неизвестные с угрозами и требованием, чтобы он «свалил из города».





«Я сказал об этом полиции, меня проконсультировали, после этого звонки сразу прекратились; думаю, уже и не повторятся», — говорит Никита Н.







Напомним, четверо молодых людей вывели Никиту на улицу в задворки ТРЦ «Аура» и под угрозой ножа стали требовать, чтобы он состриг свою длинную челку. После отказа нападавшие начали вдвоем избивать молодого человека, еще двое снимали все действие на телефоны. Прижав руки своей жертвы ногами к земле, один из хулиганов стал срезать ему клочья волос с головы. В дальнейшем видео с издевательствами было выложено на YouTube.







Дело получило широкий резонанс и попало на личный контроль к генерал-лейтенанту полиции, начальнику ГУ МВД по НСО Юрию Стерликову.

