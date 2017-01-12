В 2016 году новосибирцы полюбили летать в Тюмень и Краби

В 2016 году новосибирцы полюбили летать в Тюмень и Краби

Аэропорт «Толмачёво» подвел итоги работы в 2016 году и назвал направления, на которых число пассажиров росло быстрее всего.


Как сообщили НГС.НОВОСТИ 12 января в пресс-службе аэропорта, наибольший рост пассажиропотока в прошлом году показали внутренние рейсы в Тюмень — +130 % к 2015 году. Также в лидерах Казань (+97 %), Сочи (+89 %) и Екатеринбург (+88 %).


Среди рейсов в страны СНГ самая большая динамика у узбекистанского Намангана (+63 %). Чуть меньшими темпами рос пассажиропоток в казахстанский Усть-Каменогорск (+59 %) и таджикистанский Худжанд (+45 %).


В лидерах по росту среди рейсов в страны дальнего зарубежья — Краби (Таиланд), прибавивший сразу 98 % к итогам 2015 года. Следом идут Сеул и Ларнака — +75 % и +74 % соответственно.


В целом через аэропорт Новосибирска за прошлый год прошло 4 097 490 пассажиров — это на 10,6 % больше, чем в 2015 году. Пассажиропоток на внутренних авиалиниях составил 3 017 226 человек, на международных — 1 080 264 человека.


Также аэропорт перечислил новые направления, которые были открыты в 2016 году — Шанхай, Хаммамет, Комсомольск-на-Амуре, Пермь, Минеральные Воды и Байкит. 


После перерыва было возобновлено чартерное авиасообщение Новосибирска с китайским курортом Санья и турецкой Антальей. В 2017 году аэропорт планирует открыть регулярные рейсы в Дюссельдорф, Тбилиси, Караганду, Салехард и Омск.


НГС.НОВОСТИ рассказывали о том, что в конце декабря в «Толмачёво» был зарегистрирован первый в истории аэропорта 4-миллионный пассажир с начала года — им стала управляющая новосибирским филиалом производственной компании.

Михаил Руднев
Фото Артема Орлова предоставлено пресс-службой аэропорта «Толмачёво»

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