После публикации НГС загорелся не работавший 3 месяца фонарь

После публикации НГС загорелся не работавший 3 месяца фонарь (фото)

Фонарь на остановке транспорта «Полевая» заработал после того, как НГС опубликовали жалобу новосибирца на отсутствие света с октября.


​«В это трудно поверить, но это факт! Только вчера вы написали про нашу остановку, и чудо случилось. На "Полевую" пришел свет», — написал 12 января в редакцию НГС.НОВОСТИ житель Затулинского жилмассива Андрей.


11 декабря мужчина пожаловался в редакцию, что муниципальный портал «Мой Новосибирск» выдает недостоверную информацию о ремонте уличного освещения. Андрей рассказал, что в декабре написал обращение на портале «Мой Новосибирск», попросив заменить лампочку в фонаре. 10 января 2017 года мужчина написал обращение повторно, однако в ответ получил письмо, в котором говорилось, что проблема устранена еще в прошлом году. Фонарь при этом еще 10 января не работал.


В департаменте связи и информатизации мэрии на запрос НГС.НОВОСТИ ответили, что технических проблем с порталом «Мой Новосибирск» нет, а возможная причина такого сбоя — организационные проблемы.

Ксения Евдокимова
Фото очевидца

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