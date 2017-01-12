Маршрутке из Плющихинского жилмассива сократили путь

Новосибирские власти изменили схему движения маршрутного такси № 46 — теперь эти маршрутки будут заканчивать движение в Железнодорожном районе вместо Заельцовского.







«С 14 января меняется путь следования маршрута № 46 "Ул. Татьяны Снежиной – Городской аэропорт"», — сообщили в департаменте транспорта мэрии Новосибирска.







Из маршрута выпадет отрезок от пл. Трубникова до остановки «Городской аэропорт», в эту сторону маршрутки № 46 теперь вообще ходить не будут. После остановки «Ул. 1905 года» они еще немного проедут по ул. Нарымской и повернут налево — на ул. Железнодорожную. Конечной точкой маршрута станет остановка «Банк» на ул. Железнодорожной.







По этому же пути маршрутки будут ходить и обратно — к Плющихинскому жилмассиву.







Как следствие, изменится и название маршрута: теперь оно будет звучать как «Ул. Татьяны Снежиной – Ул. Железнодорожная», отметили в департаменте транспорта.





Также этой зимой в Новосибирске поменялись маршруты автобусов № 43 и 36.

