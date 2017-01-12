Две новосибирские стройкомпании вошли в российский топ крупнейших по объемам работ

В начале недели Единый реестр застройщиков обновил данные о компаниях с наибольшими объемами строительства.





В топ-100 вошли сразу два застройщика из Новосибирской области, следует из опубликованного на сайте рейтинга.







По состоянию на 9 января 2017 года 74-ю строчку, поднявшись сразу на 139 пунктов, заняла компания «Новосибирский квартал», которая, по данным реестра, возводит почти 236 тыс. кв. м жилья. В частности, компания строит жилые комплексы «Краснообский», «Фламинго» и «Акатуйский».





На 86-м месте, прибавив 1 пункт, находится ГК «Стрижи» с объемом строительства более 208,2 тыс. кв. м.





Первые строчки рейтинга занимают группа «ЛСР» и холдинг Setl Group из Санкт-Петербурга, в работе у которых более 2279 и 2034 тыс. кв. м жилья, и московская ГК «ПИК», реализующая проекты общей площадью более 1798 тыс. кв. м. Их позиции не изменились.







В конце прошлого года новосибирский риэлтор составил собственный рейтинг новостроек, ранжировав их по таким признакам, как количество квартир-студий в доме, число квартир на площадке, наличие и вместимость подземного паркинга и т.д.







Справка: Единый реестр застройщиков составляется при поддержке Национального объединения застройщиков жилья. Он включает в себя полную базу данных компаний России, ведущих жилищное строительство с привлечением средств граждан по договорам участия в долевом строительстве.