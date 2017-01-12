В «Ройял Парке» треснул пол на глазах у посетителей





​​Вчера вечером около 21:30 по полу торгового центра пошла трещина и начала лопаться напольная плитка.





«Сначала я услышала звук, как будто бы кто-то разбил стекло, и оно посыпалось на кафель. Но потом начался жесткий скрежет — то ли бетон, то ли плитка отходила. Начался скрежет, и плитка начала отламываться и отлетать большими и мелкими кусочками от пола. Скрежет прям сильный был, как будто бетонную плиту поломали. Мы напугались и побежали оттуда — то ли это землетрясение началось, то ли со зданием что-то. Все продавцы тоже перепугались», — рассказала читательница НГС.НОВОСТИ и очевидица происшествия Елена Г.







Трещина в полу образовалась возле магазина одежды, расположенного с правой стороны в районе левого входа в торговый центр. По наблюдению очевидицы, 4–5-метровая трещина уходила от магазина одежды вглубь зала.







Елена пояснила, что охранники действовали спокойно: посетителей не выгоняли, ничего не комментировали, а просто подошли и огородили треснутый участок лентой. Желание спуститься на цокольный этаж в «Мегас», как добавила девушка, у нее сразу пропало из-за опасения, что перекрытие может обрушиться.







В «Ройял Парке» корреспондента НГС.НОВОСТИ успокоили, заметив, что это — штатная ситуация.







«Это может быть связано с движением здания. Во-вторых, может из-за некачественного клея, используемого при строительстве. Это бывает раз в месяц, иногда чаще. Мы в течение года меняем около 200 плиток. Эти плитки "прыгают" и в "Ауре", и в "Сан Сити", и в нашем другом комплексе — "Голден Парке"… Перед Новым годом у нас квадрат 4x4 возле "Шоколадницы" вспучило», — рассмеялся замруководителя УК «Успех-Недвижимость» Владимир Кузнецов, пояснив, что это рядовое явление случается после 2 лет эксплуатации всех торговых центров с плиткой на полу.





А по поводу самого торгового комплекса, который турецкие строители построили на сваях, по словам Кузнецова, специальная организация раз в квартал проводит оценку здания на предмет его положения.







На днях случилось еще одно громкое происшествие в новосибирском ТЦ — в «Галерее Новосибирск» произошел пожар.

