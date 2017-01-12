Назван лучший месяц для поиска работы по итогам 2016 года

​За прошедший год в Новосибирске резко увеличилось число предложений на рынке труда — больше всего вакансий работодатели размещали в сентябре.





Такой вывод сделали специалисты службы исследований Зарплата.ру.





«Я бы отметила положительную тенденцию на рынке труда в Новосибирске. Количество активных вакансий в течение всего года превышало 8000 в месяц, что выше, чем в 2015 и 2014 годах, тогда вакансий было на 15–20 % меньше», — комментирует Ольга Павлюченко, руководитель пресс-службы Зарплата.ру.







Самым удачным месяцем для поиска работы в прошлом году стал сентябрь — работодатели опубликовали более 10 000 вакансий.







За прошедший год выросло число предложений для бухгалтеров (на 55 %), руководителей (на 45 %), кадровиков (на 8 %), маркетологов (27 %), специалистов сферы продаж (26 %), рабочего персонала (43 %), строителей (32 %), продавцов (53 %). Меньше предложений стало для работников сферы услуг (на 38 %), водителей (на 19 %), юристов (на 38 %), охранников (на 24 %).







Аналитики сравнили также средние зарплаты в профессиональных сферах.





Больше других в 2016 году могли заработать руководители (50 тыс. руб.), ИТ-специалисты и строители (по 43 тыс. руб.). За прошедший год выросла зарплата у медиков (с 26 тыс. до 30 тыс. руб.), дизайнеров (с 27 тыс. до 32 тыс. руб.), учителей (с 19 тыс. до 22 тыс. руб.). Стали предлагать меньше работникам госслужб (средняя зарплата снизилась с 22 тыс. руб. до 17 тыс. руб.) и страховым агентам (с 35 тыс. руб. до 30 тыс. руб.).







В конце прошлого года служба собрала топ-5 вакансий с самыми высокими зарплатами, которые предлагали новосибирцам в 2016 году.

