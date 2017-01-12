Мужчина умер от травмы черепа после допроса в полиции

Мужчина умер от травмы черепа после допроса в полиции

​В среду, 11 января, Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор бывшему сотруднику полиции Сергею Коломоецу, который до смерти избил задержанного мужчину.


Преступление произошло в августе 2015 года в пункте полиции «Молодежный». 


«В дежурную часть поступило сообщение о подозрительном мужчине, который ведет себя неадекватно, в частности, пристает к малолетним детям, т.е., возможно, имелись признаки педофилии. Этот мужчина был доставлен в дежурную часть, где работать с ним стал оперуполномоченный Коломоец», — описал ситуацию гособвинитель, помощник прокурора Октябрьского района Сергей Демин.


По версии обвинения, во время работы с задержанным полицейский начал его бить, в том числе по голове. Задержанному стало плохо. Приехавшая «скорая помощь» увезла мужчину в больницу, где спустя 3 дня он умер от черепно-мозговой травмы.


Сам подсудимый свою вину не признал и утверждает, что задержанного не бил. По его словам, когда мужчину доставили в дежурную часть, то у него уже были травмы.


«Кроме того, в момент, когда он остался вести с ним работу, брать объяснения, у потерпевшего случились приступы, похожие на приступы эпилепсии <…> Во время этих приступов потерпевший в том числе падал на пол и бился головой о пол», — приводит гособвинитель версию осужденного.


Также экс-полицейский утверждает, что когда он повел мужчину в дежурную часть по лестнице, то задержанный упал и ударился головой.


Октябрьский районный суд Новосибирска признал 38-летнего Сергея Коломоеца виновным по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий). 


Бывший полицейский получил 8 лет колонии строгого режима. При этом ему зачтется срок, который он провел под стражей, — с 21 сентября 2015 года. 


Кроме того, осужденный должен возместить дочери погибшего затраты на погребение (42 тыс. руб.), услуги защитника (60 тыс. руб.) и компенсировать ей моральный вред (500 тыс. руб.), отметил гособвинитель. 


Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. 

Ольга Хмелевская
Фото из архива НГС

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