Модельное агентство начало набирать девушек на работу, которую никто не увидит

Модельное агентство начало набирать девушек на работу, которую никто не увидит

Сегодня модельное агентство Elite Stars объявило набор девушек на примерки для новосибирской компании Pelican.


«Мы набираем девушек для примерок. Этих моделей никто не видит, о них никто не знает. Любой человек может работать, если у него подходящие параметры. Работа заключается в примерке новой одежды, которую разрабатывают в конструкторском отделе компании. Это нижнее трикотажное белье и другая одежда. Конструкторы примеряют одежду на девушек, смотрят, как сидит. Им важно посмотреть в динамике, в движении. Могут тут же вносить поправки, прям на живом человеке: где-то ушить, где-то добавить. Так и создается изделие», — рассказала один из директоров агентства Татьяна Фетисова.


Elite Stars набирает девушек ростом 170 см, c обхватом груди 88 см, талией 64 см и бедрами 94 см. С хорошей осанкой. Все остальное — не важно. Принципиально лишь, чтобы параметры были именно такими — отклонение даже на 1 см уже не допускается. Платят за такую работу примерно 400–500 руб. в час. Приходят подработать моделями для примерок, как уточнила Татьяна, обычно студентки или молодые мамы. Но могут быть и фешн-модели, которым срочно понадобились деньги. 


А лучшие модели Elite Stars, которые работают на подиумах и для каталогов, в декабре 2016 года попали на страницы специального календаря, который был выпущен лимитированным тиражом. 

Илья Калинин
Фото Рамиля Ситдикова (РИА Новости)

Прочтений: 6856
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (34)34
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Нужно ли навсегда запретить парковку на пл. Ленина (напротив магазина «Л'Этуаль»)?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Поле "Сообщите новость" обязательно для заполнения
Ваше сообщение отправлено