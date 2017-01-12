Модельное агентство начало набирать девушек на работу, которую никто не увидит
Сегодня модельное агентство Elite Stars объявило набор девушек на примерки для новосибирской компании Pelican.
«Мы набираем девушек для примерок. Этих моделей никто не видит, о них никто не знает. Любой человек может работать, если у него подходящие параметры. Работа заключается в примерке новой одежды, которую разрабатывают в конструкторском отделе компании. Это нижнее трикотажное белье и другая одежда. Конструкторы примеряют одежду на девушек, смотрят, как сидит. Им важно посмотреть в динамике, в движении. Могут тут же вносить поправки, прям на живом человеке: где-то ушить, где-то добавить. Так и создается изделие», — рассказала один из директоров агентства Татьяна Фетисова.
Elite Stars набирает девушек ростом 170 см, c обхватом груди 88 см, талией 64 см и бедрами 94 см. С хорошей осанкой. Все остальное — не важно. Принципиально лишь, чтобы параметры были именно такими — отклонение даже на 1 см уже не допускается. Платят за такую работу примерно 400–500 руб. в час. Приходят подработать моделями для примерок, как уточнила Татьяна, обычно студентки или молодые мамы. Но могут быть и фешн-модели, которым срочно понадобились деньги.
А лучшие модели Elite Stars, которые работают на подиумах и для каталогов, в декабре 2016 года попали на страницы специального календаря, который был выпущен лимитированным тиражом.
Илья Калинин
Фото Рамиля Ситдикова (РИА Новости)