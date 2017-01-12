Минфин решил поднять цену водки на 15 %

​Министерство финансов России решило увеличить до 219 руб. минимальную розничную цену на водку крепостью 40 %.





Обсуждение этого проекта продлится до 6 февраля 2017 года.







«Увеличение минимальной цены алкогольной продукции способствует сокращению алкогольного суррогата на рынке», — так министерство объясняет решение в документах проекта.







Сам рост цены объясняется повышением акциза, тарифов на электричество, производственных затрат — аренды, зарплаты административного персонала, стоимости рекламных акций, налога на землю, налога на имущество, транспортного налога, расходов на транспортировку спирта.







Предполагается, что минимальная цена за пол-литра водки в розничной продаже должна вырасти на 15 % до 219 руб. При этом отпускная цена на заводе-изготовителе с акцизом и НДС — 177 руб. Себестоимость водки без акциза и НДС — 37,5 руб.





Сейчас розничная стоимость — 190 руб., ее Минфин установил 13 июня 2016 года, до этого водка стоила 185 руб.





По информации Новосибирскстата, на 9 января 2017 года средняя розничная цена на водку в Новосибирске равнялась 686,66 руб., год назад — 635,23 руб.

