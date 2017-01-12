​КамАЗ вылетел на «встречку» и смял «Лексус» на Станционной

Инспекторы ДПС разбираются в последствиях лобового столкновения КамАЗа и «Лексуса» в Ленинском районе Новосибирска — кроссовер смяло спереди, у его водителя сломаны ноги.







Как сообщили в Госавтоинспекции города Новосибирска, ДТП произошло меньше часа назад. «Водитель КамАЗа вылетел на встречную полосу на ул. Станционной, он сам говорит. Ехал в сторону ТЭЦ-2. Легковую машину распиливали спасатели, доставали водителя», — пояснили в ГИБДД и добавили, что сейчас идет разбор места происшествия, поэтому транспорт в сторону аэропорта «Толмачёво» пускают по встречной полосе.











По оценкам Госавтоинспекции, движение восстановят примерно через полчаса.





Представители мобильного приложения «Автоспас» уточнили, что ДТП произошло напротив дома на Станционной, 28. Lexus RX450h ехал со стороны пл. Энергетиков в сторону аэропорта «Толмачёво» в левом ряду, КамАЗ — ему навстречу.









«Предположительно, водитель КамАЗа не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. На встречной КамАЗ лоб в лоб ударил "Лексус" и протащил его еще метров 30 до обочины. Водитель был заблокирован в своем авто», — описали ситуацию в «Автоспасе».







Очевидцы сообщили НГС.НОВОСТИ, что у водителя "Лексуса" сломаны обе ноги, а передняя часть его машины стала горой металлолома.







«На Станционной три полосы движения в каждую сторону. "Лексус" ехал медленно в крайнем правом ряду. Не ясно, как КамАЗ оказался на "встречке". Скорее всего, с управлением не справился», — рассуждает свидетельница происшествия.







Спасатели МАСС выложили видео с места происшествия. Сначала переднюю часть "Лексуса" вскрыли циркулярной пилой, затем спасатели погрузили водителя на щит и вытащили из машины.









Сервис Яндекс.Пробки показывает, что ДТП произошло в 14:39 и сейчас его окружает пробка. Транспорт стоит на проезде Энергетиков от Димитровского моста, бордовым цветом окрашена ул. Ватутина на подступах и после пл. Труда, также пробка при движении в сторону этой площади от перекреста ул. Станиславского и Пархоменко. Скорость транспорта не превышает 5 км/ч.









«Загруженность ул. Станционной в направлении центра — 7 баллов, что на 3 балла выше обычного. По направлению к "Толмачёво" — 7 баллов, что на 5 баллов выше обычного», — констатирует сервис Яндекс.Пробки.





Еще одно видео выложили аваркомы мобильного приложения «Автоспас». На нем более полно показано место происшествия, можно оценить, насколько сильно пострадали машины. Кроме того, в конце ролика, когда спасатели выносят пострадавшего, он поднимает голову, видно, что он в сознании.









В Госавтоинспекции города Новосибирска восстановили картину случившегося. «За рулем КамАЗа был мужчина 52 лет, в "Лексусе" — мужчина 32 лет. Водитель КамАЗа ехал в сторону пл. Энергетиков. У остановки "Завод Кузьмина" остановился автобус, машины стали его объезжать, КамАЗ тоже хотел объехать, затормозил, но, видимо, не рассчитал скорость и вылетел на встречную полосу», — прокомментировали в ГИБДД. Водитель «Лексуса» попал в больницу с травмами ног.

