Мужчина упал с высоты на стройке и умер в больнице

Мужчина упал с высоты на стройке и умер в больнице

​50-летний мужчина погиб на стройке в Заельцовском районе Новосибирска.


Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, сегодня, 12 января, в 10:45 в полицию поступило сообщение о несчастном случае, который произошел на стройке на ул. Залесского. Там погиб 50-летний мужчина.


«Материалы направлены в Следственный комитет», — отметили в полиции.


В соцсетях сообщают, что бригадир бетонщиков сорвался с плиты перекрытия в строящемся доме. Его доставили в больницу рядом со стройкой, но пострадавший умер от травм.


В СУ СКР по Новосибирской области обещали прокомментировать ситуацию позднее.


В среду, 11 января, на тепловой электростанции в Калининском районе от удара током погиб 38-летний мужчина.


Ольга Хмелевская
Фото thinkstockphotos.com

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