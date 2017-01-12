Заблокировавший «скорую» во дворе водитель «Жигулей» рассказал свою версию событий

Водитель «Жигулей», попавший ночью 10 января в скандальную историю с автомобилем «скорой помощи» на ул. Динамовцев в Новосибирске, рассказал о своем видении ситуации.







Позавчера врачи «скорой помощи» рассказали, как водитель «Жигулей» на час перегородил им выезд из двора из-за того, что карета медиков стояла на его парковочном месте.





«Время 00:55 где-то было, приблизительно. Я подъехал с ребятишками к дому, проехал вокруг дома, посмотрел парковочные места — не было ни одного [свободного]. Я подошел к водителю “скорой помощи” и спросил: “Вы можете отъехать в стороночку вот сюда? Вы подвинетесь, я вот сюда встану, вы обратно подъедете — и вас объехать смогут, и я ребятишек занесу», — описал водитель «Жигулей», представившийся Александром.







По его словам, поздним вечером он помогал другу, попавшему в аварию, и разбор ДТП затянулся, так что детей от бабушки они с женой забрали почти ночью.





Старшей дочери Александра 9 лет, средней — 4 года, младшему — 2 года. Первую девочку они с супругой разбудили, но младших решили занести на руках.







«Двор достаточно чистый — забуксовать невозможно. Он (водитель "скорой". — М.М.) говорит: "Я что, сюда чай приехал попить?". Я все понимаю, сказал ему, но и вы поймите, я поставлю машину и уйду домой. А он: "Никуда трогаться не буду, пока врач не подойдет"», — отметил Александр. Он добавил, что и жене не удалось договориться с водителем «скорой».







Поэтому, как утверждает Александр, он поставил машину рядом и понес детей в дом — и пробыл в квартире менее получаса. При этом он периодически смотрел на улицу, не вернулся ли врач.







«Проезд у нас сквозной — можно было задом на крайний случай выехать, развернуться. У меня никаких корыстных целей не было, чтобы перекрыть этот автомобиль. Я прекрасно понимаю, что такое "скорая помощь"…





Я уже вторые сутки не сплю. Я виноватым себя считаю, но потому, что не подумал, что такой неопытный водитель [скорой]», — добавил водитель «Жигулей».







Он добавил, что мог бы извиниться перед «скорой», хотя «хамского слова не сказал», а просил немного подвинуться. Александр подчеркнул, что у него большой опыт вождения автобуса, поэтому, по его мнению, «ГАЗель» там могла легко проехать.







Через 30 минут, отмечает Александр, он спустился вниз, где его уже встречали сотрудники ГИБДД — они и выписали протокол со штрафом 2 тыс. руб. за неправильную парковку.