В 2017 году пенсии новосибирцев вырастут на 742 рубля

В 2017 году пенсии новосибирцев вырастут на 742 рубля

В 2017 году страховые пенсии в Новосибирской области вырастут на 5,8 %.


Российские власти обещают, что в феврале 2017 года проиндексируют страховые пенсии по уровню инфляции.


«Росстат опубликовал индекс потребительских цен за прошедший 2016 год. Это 5,4 %. С 1 февраля на 5,4 % будут проиндексированы все страховые пенсии», — заявил на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Его слова приводит пресс-служба Минтруда РФ.


По словам Максима Топилина, с 1 февраля 2017 года власти также на 5,4 % проиндексируют многие социальные пособия, например, ежемесячные выплаты инвалидам, ветеранам, чернобыльцам, пособия при рождении детей, по уходу за детьми и другие виды социальной поддержки.


С 1 апреля размер страховых пенсий дополнительно скорректируют, в целом за 2017 год пенсии вырастут на 5,8 %. Это повышение предусмотрено федеральным законом «О бюджете ПФР на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».


Как пояснили в пресс-службе Отделения ПФР по Новосибирской области, сейчас средний размер страховой пенсии по старости в регионе составляет 12 790 руб.


Если исходить из этой величины, то в среднем пенсии в Новосибирской области должны за год увеличиться на 741,82 руб.


В феврале 2016 года страховые пенсии по старости увеличились на 4 %. А вместо второй индексации власти решили дополнительно раздать пенсионерам по 5 тыс. руб. Эти деньги пенсионеры из Новосибирской области смогут получить с 13 января 2017 года.

Ольга Хмелевская
Фото depositphotos.com

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