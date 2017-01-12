Пенсионерам начинают разносить дополнительные 5 тысяч от государства

Пенсионерам начинают разносить дополнительные 5 тысяч от государства

С 13 по 28 января все пенсионеры в Новосибирской области получат единовременную выплату — 5 тыс. руб.


Сроки доставки выплаты будут одинаковые вне зависимости от того, каким способом новосибирцы получают пенсию — через Почту России, другую доставочную организацию или на банковскую карту.


«Почтальоны доставят единовременную выплату вместе с пенсией за январь тем, у кого дата доставки пенсии на дом с 13-го числа и до конца выплатного периода. Пенсионерам, которые уже получили пенсию с 3 по 12 января, выплата также будет производиться на дом с 13 по 28 января. Те же сроки действуют для граждан, получающих пенсии через кредитные или другие доставочные организации», — пояснили в отделении Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области.


Единовременная выплата 5 тыс. руб. назначена как компенсация за отсутствие индексации пенсий в 2017 году. Выплаты получат все пенсионеры страны. «Все необходимые средства на единовременную выплату — 221,7 млрд руб. — заложены в бюджете ПФР на 2017 год», — пояснили в региональном отделении пенсионного фонда.


Когда НГС.НОВОСТИ спросили новосибирских пенсионеров, как они относятся к выплате, то мнение было преимущественно негативное.

Анна Наумцева
Фото pixabay.com

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