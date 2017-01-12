Пожар на Порт-Артурской: мать троих детей рассказала, как семья живет без дома

Фото с места событий
Фото с места событий

​Жительница Новосибирска, оставшаяся без дома после пожара на Порт-Артурской, рассказала о последствиях случившегося и своих первых впечатлениях.


Светлана, мать троих детей и воспитательница в детском саду, узнала, что ее дом горит днем 10 января, когда была на работе. Тогда над мкрн «Чистая Слобода» поднялся большой столб дыма, который было видно издалека.


«Первая мысль была — дети в школу ушли или не ушли. Остальное все бегом, на ходу одевалась. Было волнение — сразу школы прозвонили, чтобы узнать на месте ли дети. 


Когда сказали, что дети на месте, отпустило. Ответственность еще была за работу — детский сад, ребятишек бросать, но девочки на помощь пришли из других групп»,


 — вспомнила в разговоре с НГС.НОВОСТИ Светлана.


Светлана позвонила мужу, он в это время уже ехал с работы. Когда женщина пришла к дому, там работали пожарные. Дом тушили долго — он большой и деревянный. По словам Светланы, дом новый, это было служебное жилье мужа-полицейского. Вместе с двумя сыновьями и дочерью семья жила на Порт-Артурской 4 года.


«Пришла когда — внутри уже все горело: крыша и из окон пылало. Сначала предположение было, что причина — газ, но потом сказали, что вроде как проводка», — отметила Светлана.


Сейчас Светлане с жильем помогают друзья и детский сад — там для ее семьи выделили спортзал. Полиция пообещала дать мужу новое служебное жилье в течение месяца.


Светлана говорит, что семье удалось взять себя в руки. «У нас трое детей, нам нельзя унывать — бодрячком держимся. И на работу надо, и на сессию я с сегодняшнего дня собираюсь», — описала она.


Женщина пояснила, что сейчас люди уже помогли собрать одежду, но, когда семья получит квартиру, им потребуются различные вещи, мебель. Все, кто хочет помочь семье, могут связаться со Светланой по телефону 8-923-23-42-076.

Елена Громкова
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