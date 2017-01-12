В новосибирском баре начали наливать бесплатное пиво мужчинам без бороды

В новосибирском баре начали наливать бесплатное пиво мужчинам без бороды

Бар «Рок Сити» запустил необычную акцию в пику моде на бороды. 


Как рассказал руководитель группы компаний «Конквест» (которой принадлежит бар) Олег Ионко, акция действует только по воскресеньям. Для того чтобы получить бесплатное пиво, достаточно заказать какое-то блюдо. И, разумеется, не иметь бороды. 


Бокал пива для бородатых (а также для девушек) обойдется в 120 руб. «Забить безбородыми воскресенье», — объяснил задачу акции Ионко.


В новосибирском баре начали наливать бесплатное пиво мужчинам без бороды


Мода на бороды, действительно, захлестнула Новосибирск — по данным 2ГИС, концентрация специальных мужских парикмахерских в прошлом году в городе оказалась одной из самых высоких в России. Таким образом «Конквест», по сути, пытается привлечь к себе внимание, выступая против популярного явления, что почти всегда вызывает общественный резонанс. 


Это не первый раз, когда предприниматели пытаются привлечь к себе публику нестандартными приемами. Так, например, целый ряд заведений готов обменять билет в театр на коктейль или бокал вина. А в декабре прошлого года новосибирская строительная компания предоставила пассажирам маршруток возможность бесплатного проезда в обмен на прослушивание собственной рекламы.

Стас Соколов
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