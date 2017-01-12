​Авария на дороге с колеей закончилась для «Блюберда» в сугробе

Авария на дороге с колеей закончилась для «Блюберда» в сугробе (фото)

Утром 12 января в Кировском районе Новосибирска автомобиль «Ниссан» выбросило из колеи на встречную полосу.


В аварии обошлось без пострадавших.


«Nissan Bluebird двигался по Бронной со стороны 1-го Бронного переулка в сторону ул. Прокопьевская, Nissan Cefiro и белая Toyota двигались навстречу. При движении водитель "Блюберда" теряет управление, его автомобиль выбрасывает из колеи на "встречку", где он врезается сначала в "Тойоту", а потом в "Цефиро" и после улетает на обочину в сугроб», — рассказывают специалисты мобильного приложения «Автоспас».


Авария произошла в 9:10, рядом с остановкой «Бронная, 17».


В Новосибирске часто случаются аварии из-за колеи на дороге. В конце декабря НГС.НОВОСТИ писали о происшествии на дамбе ГЭС — там «Хонда Цивик» потеряла управление из-за колеи, врезалась в столб и перевернулась на крышу.


Авария на дороге с колеей закончилась для «Блюберда» в сугробе (фото)


Авария на дороге с колеей закончилась для «Блюберда» в сугробе (фото)


Елена Громкова
Фото vk.com/avtospas54rus

Прочтений: 11257
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (48)48
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Нужно ли навсегда запретить парковку на пл. Ленина (напротив магазина «Л'Этуаль»)?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Поле "Сообщите новость" обязательно для заполнения
Ваше сообщение отправлено