​Авария на дороге с колеей закончилась для «Блюберда» в сугробе

Утром 12 января в Кировском районе Новосибирска автомобиль «Ниссан» выбросило из колеи на встречную полосу.







В аварии обошлось без пострадавших.







«Nissan Bluebird двигался по Бронной со стороны 1-го Бронного переулка в сторону ул. Прокопьевская, Nissan Cefiro и белая Toyota двигались навстречу. При движении водитель "Блюберда" теряет управление, его автомобиль выбрасывает из колеи на "встречку", где он врезается сначала в "Тойоту", а потом в "Цефиро" и после улетает на обочину в сугроб», — рассказывают специалисты мобильного приложения «Автоспас».







Авария произошла в 9:10, рядом с остановкой «Бронная, 17».







В Новосибирске часто случаются аварии из-за колеи на дороге. В конце декабря НГС.НОВОСТИ писали о происшествии на дамбе ГЭС — там «Хонда Цивик» потеряла управление из-за колеи, врезалась в столб и перевернулась на крышу.













