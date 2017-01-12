Клиенты избили таксиста за запрет курить в машине

Клиенты избили таксиста за запрет курить в машине

​Жительница Новосибирска пожаловалась в полицию на мужчину, который избил ее мужа — водителя такси «Лидер» — за запрет покурить в машине.


Как рассказала жена водителя Ольга Миллер, вечером в среду, 11 января, в Первомайском районе Новосибирска на ее мужа напал клиент. У таксиста серьезные травмы головы — сегодня он пойдет на консультацию к травматологу.


«Он дома, не госпитализирован, но у него, естественно, все болит — челюсть, голова. Просто вчера это все обезболили, а сегодня действие укола закончилось <…> [Вечером в больнице] нам оказали помощь, сделали снимки, но сегодня будет только травматолог, он посмотрит и даст заключение, потому что у него (таксиста. — О.Х.) вмятины сильные на лице — прогиб такой вот, где кость, в челюстно-лицевом месте», — рассказала супруга таксиста.


По словам женщины, вчера вечером ее муж приехал на очередной вызов — на ул. Заречную, 6. В такси сели трое мужчин средних лет. Конечного адреса они не назвали — таксист должен был увезти клиентов туда, куда они скажут.


Когда машина тронулась с места, клиенты спросили у водителя, можно ли закурить в салоне. Водитель отказал, и тогда один из пассажиров начал его избивать. «Уже в дороге он начал получать удары от того, кто сидел спереди — нерусский», — пояснила жена таксиста.


После этого, по ее словам, муж остановил машину во дворах и попросил пассажиров выйти. Вместе с ним на улицу вышел и сидевший впереди клиент. На улице он продолжил бить водителя. В итоге таксист был вынужден вытащить ключи из машины и убежать. Вернуться к машине он смог только тогда, когда на подмогу приехали еще два таксиста, говорит Ольга Миллер.


Семья водителя обратилась в полицию. Как пояснила Ольга Миллер, после этого происшествия они также созванивались с еще одним таксистом, который ранее привез двух похожих по описанию мужчин в Первомайский район с ул. Ватутина.


«Таксист их забрал другой на Ватутина и, как я поняла, привез на Заречную, они также не рассчитались за проезд, но их было двое. Видимо, они на Заречной взяли своего товарища», — описала ситуацию женщина.


В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили, что вчера около 19:00 в полицию обратилась жительница Первомайского района, которая сообщила о нападении клиентов на ее мужа — таксиста. Как установила полиция, между водителем и тремя его клиентами произошла «словесная перепалка, переросшая в конфликт». Таксист заявляет о травмах. Подозреваемых ищут.


«Полицейские зарегистрировали сообщение. <...> Устанавливаются все обстоятельства, проводится доследственная проверка», — добавили в полиции.


В конце 2016 года полицейские также возбудили уголовное дело против 25-летнего новосибирца, который попытался угнать машину такси после ссоры с водителем.

Ольга Хмелевская
Фото depositphotos.com

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