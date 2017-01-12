Новосибирцы заплатили полмиллиона рублей ради новогодних каникул за границей

Новосибирцы заплатили полмиллиона рублей ради новогодних каникул за границей

Новосибирцы выплатили более полумиллиона рублей долгов, чтобы улететь на новогодние праздники за границу. 


Судебные приставы круглосуточно дежурили в аэропорту «Толмачёво» с 28 декабря по 9 января и возле входа в международный терминал проверяли пассажиров на наличие задолженностей. Всего проверили 700 человек, примерно каждый пятый оказался должником.


«За новогодние выходные благодаря круглосуточному дежурству взыскано порядка 540 тыс. руб. Так, один гражданин расстался с долгом порядка 130 тыс. руб., чтобы уехать на отдых с семьей, другой оплатил 54 тыс., опасаясь, что его остановят пограничники», — сообщают сотрудники УФССП.


Не все должники согласились выплатить долги. «13 должников предпочли развернуться и отправиться восвояси», — добавили судебные приставы.


По данным ведомства, всего в прошлом году за границу не пустили 60 тыс. должников. Половина из них имеют задолженность по алиментным платежам и кредитам — 13 тыс. и 17 тыс. человек соответственно. Приставы считают ограничения выезда за рубеж одной из самых эффективных мер — так за прошлый год они смогли взыскать около 160 млн руб.


В конце ноября приставы сообщали, что в Новосибирской области к концу года невыездными из-за накопленных долгов были почти 50 тыс. жителей.

Дарья Януш
Фото Александра Ощепкова

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