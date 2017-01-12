«Ниссан» залетел под прицеп фуры на перекрестке

«Ниссан» залетел под прицеп фуры на перекрестке (фото)

​Вечером 11 января фура MAN на перекрестке ул. Кирова и Гурьевская в Новосибирске не пропустила «Ниссан» — у иномарки оказался разбит весь перед.


Авария произошла в 23:00. 


«Фура при повороте налево, с Кирова на Гурьевскую, не пропустила Nissan Cefiro, который двигался по Кирова со стороны Бориса Богаткова в сторону Никитина», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».


«Ниссан» залетел под прицеп фуры на перекрестке (фото)


По их данным, в аварии пострадал водитель «Ниссана» — мужчина ударился головой. 


По данным группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску, «Ниссан» попал под полуприцеп фуры MAN. 


Авария указана в сводке как ДТП с материальным ущербом, и в ней никто не пострадал.


«Ниссан» залетел под прицеп фуры на перекрестке (фото)


На ул. Кирова автомобилисты часто попадают в аварии: недавно водитель «Ауди» нарушил правила, выезжая с парковки «Бахетле», и спровоцировал аварию из трех иномарок.

Ксения Евдокимова
Фото vk.com/avtospas54rus

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