​В НОВАТе показали новую оперу с сюжетом из Евангелия

Вчера, 11 января, в Новосибирском оперном театре (НОВАТ) прошла премьера оперы «Рождество» от композитора Ираиды Сальниковой — жены новосибирского священника и преподавателя православной гимназии.







На премьеру пришли в том числе семинаристы, депутаты и представители духовенства. Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон сказал, что если оперу хорошо примет публика, ее можно показывать каждый год в противовес балету «Щелкунчик». «Потому что Щелкунчик — он, считается, что принц-оборотень, такая оккультная постановка, поэтому, если уж говорить о наших традициях, то хотелось бы, чтобы праздник отражал суть Рождества Христова», — отметил митрополит.







Ираида Сальникова пояснила, что в основу либретто лег сюжет из Евангелия и духовные стихи русских поэтов о Рождестве.







Ираида Сальникова





Сценическое действие повествует о рождении Иисуса Христа, Вифлеемской звезде, волхвах и др. Кроме сольных и хоровых партий опера Сальниковой включала в себя вставки из религиозных текстов и балетные интермедии с участием детей.











Для Ираиды Сальниковой, выпускницы консерватории, «Рождество» — не первая постановка в НОВАТе. В прошлом году она ставила там ораторию о князе Владимире.

