​Хоккей: «Сибирь» начала с поражения первую выездную серию года 

Вчера, 11 января, в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» проиграла в гостях череповецкой «Северстали» со счетом 3:4 (1:0, 1:3, 1:1).







Первый гол в матче оказался на счету Зака Бойчака из «Сибири» на 11-й минуте.







«Бойчак поборолся в зоне "Северстали", отдал пас на [Егора] Миловзорова, проскочил к воротам, и Миловзоров выдал ему ювелирную передачу! С метра Зак выводит "Сибирь" вперед!» — говорится в онлайн-трансляции на сайте новосибирской команды.







Гости сравняли счет в начале второго периода на 23-й минуте, а вторую шайбу забросили на 27-й. когда «Сибирь» получила удаление.







Новосибирцы сравняли счет на 35-й минуте, благодаря броску Максима Шалунова, однако на последней минуте второго игрового отрезка «Северсталь» снова оказалась впереди — 3:2. А в начале третьего периода хозяева еще больше увеличили разрыв в счете, забив гол на 44-й минуте. В середине третьего периода «Сибирь» забросила третью шайбу в ворота череповецкой команды, отличился Константин Окулов.







Концовка игры отметилась небольшой потасовкой у ворот «Северстали» — из-за нее удаления получили три игрока, в частности, у «Сибири» на скамейку штрафников отправился Егор Миловзоров, который спровоцировал потасовку ударом клюшки, и Максим Игнатович, который вступился за Миловзорова, когда на него напали.











Больше счет не изменился. «Сибирь» в конце игры поменяла вратаря Ивана Налимова на шестого полевого игрока, но это результата не принесло.











В прошлый раз новосибирцы играли с череповецкой командой в октябре 2016 года, тот матч тоже завершился поражением «Сибири».





Матчем с «Северсталью» «Сибирь» открыла первую выездную серию года, следующую игру команда проведет 13 января в Москве против ЦСКА. «Сибирь» располагается на 10-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции лиги.