​Хоккей: «Сибирь» начала с поражения первую выездную серию года 

Хоккей: «Сибирь» начала с поражения первую выездную серию года  (видео)

Вчера, 11 января, в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» проиграла в гостях череповецкой «Северстали» со счетом 3:4 (1:0, 1:3, 1:1).


Первый гол в матче оказался на счету Зака Бойчака из «Сибири» на 11-й минуте.


«Бойчак поборолся в зоне "Северстали", отдал пас на [Егора] Миловзорова, проскочил к воротам, и Миловзоров выдал ему ювелирную передачу! С метра Зак выводит "Сибирь" вперед!» — говорится в онлайн-трансляции на сайте новосибирской команды.


Гости сравняли счет в начале второго периода на 23-й минуте, а вторую шайбу забросили на 27-й. когда «Сибирь» получила удаление.


Новосибирцы сравняли счет на 35-й минуте, благодаря броску Максима Шалунова, однако на последней минуте второго игрового отрезка «Северсталь» снова оказалась впереди — 3:2. А в начале третьего периода хозяева еще больше увеличили разрыв в счете, забив гол на 44-й минуте. В середине третьего периода «Сибирь» забросила третью шайбу в ворота череповецкой команды, отличился Константин Окулов.


Концовка игры отметилась небольшой потасовкой у ворот «Северстали» — из-за нее удаления получили три игрока, в частности, у «Сибири» на скамейку штрафников отправился Егор Миловзоров, который спровоцировал потасовку ударом клюшки, и Максим Игнатович, который вступился за Миловзорова, когда на него напали.



Больше счет не изменился. «Сибирь» в конце игры поменяла вратаря Ивана Налимова на шестого полевого игрока, но это результата не принесло.



В прошлый раз новосибирцы играли с череповецкой командой в октябре 2016 года, тот матч тоже завершился поражением «Сибири».


Матчем с «Северсталью» «Сибирь» открыла первую выездную серию года, следующую игру команда проведет 13 января в Москве против ЦСКА. «Сибирь» располагается на 10-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции лиги.

Елена Громкова
Видео video.khl.ru, скрин видео

Прочтений: 1792
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (10)10
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Нужно ли навсегда запретить парковку на пл. Ленина (напротив магазина «Л'Этуаль»)?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Поле "Сообщите новость" обязательно для заполнения
Ваше сообщение отправлено