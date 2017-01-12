​Заторы на Богдана Хмельницкого растянулись на пять километров

Утром 12 января пробки на дорогах Новосибирска составили 7 баллов.







Сложной была обстановка на ул. Богдана Хмельницкого в сторону пл. Калинина.







«В Новосибирске наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. Ул. Богдана Хмельницкого от ул. Тайгинской до ул. Овчукова. Длина пробки — 2,8 км», — сообщил сервис Яндекс.Пробки в 7 утра.







После 8 часов на участке от остановки «Общежитие» до ул. Дуси Ковальчук скорость потока падала в некоторых местах до 7 км/ч. Таким образом, новосибирцы сталкивались с заторами на пятикилометровом отрезке дороги.











Более длинная пробка собралась на ул. Большевистской в сторону центра, здесь заторы держались на участке, который был чуть меньше 8 км.









Накануне в это же время была сложная пробка на Выборной. В 8:30 движение там было затруднено в обе стороны, скорость потока машин на улице была не больше 3–5 км/ч.





Сегодня утром ситуация проще — скорость была в пределах 7–20 км/ч.







