​Заторы на Богдана Хмельницкого растянулись на пять километров

Утром 12 января пробки на дорогах Новосибирска составили 7 баллов.


Сложной была обстановка на ул. Богдана Хмельницкого в сторону пл. Калинина.


«В Новосибирске наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. Ул. Богдана Хмельницкого от ул. Тайгинской до ул. Овчукова. Длина пробки — 2,8 км», — сообщил сервис Яндекс.Пробки в 7 утра.


После 8 часов на участке от остановки «Общежитие» до ул. Дуси Ковальчук скорость потока падала в некоторых местах до 7 км/ч. Таким образом, новосибирцы сталкивались с заторами на пятикилометровом отрезке дороги.


Заторы на Богдана Хмельницкого растянулись на пять километров (схема)


Более длинная пробка собралась на ул. Большевистской в сторону центра, здесь заторы держались на участке, который был чуть меньше 8 км.


Заторы на Богдана Хмельницкого растянулись на пять километров (схема)


Накануне в это же время была сложная пробка на Выборной. В 8:30 движение там было затруднено в обе стороны, скорость потока машин на улице была не больше 3–5 км/ч.


Сегодня утром ситуация проще — скорость была в пределах 7–20 км/ч.


Заторы на Богдана Хмельницкого растянулись на пять километров (схема)


Елена Громкова
Скрин yandex.ru/maps

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