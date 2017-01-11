​Волна закрытий ресторанов, обрушение крыши из-за снега и другие главные новости  

Дайджест главных событий 11 января по версии НГС.







• Главным событием дня стала странная находка: новосибирец обнаружил в мусорном баке мешок Почты России с разорванными упаковками от посылок. Компания быстро среагировала на поднявшийся шум и рассказала, куда делись сами посылки.







• Новосибирцы оказались самыми оптимистичными жителями России. К таким выводам пришли социологи при Правительстве РФ. Оказывается, горожане охотно верят в то, что их дети будут жить значительно лучше их самих.







• По Новосибирску прокатилась волна закрытий ресторанов и кафе. Заведениям общепита не помогают ни низкие цены, ни креативные «фишки».







• Главным происшествием дня стало обрушение крыши ангара с автомобилями под тяжестью снега. Придавило 7 авто. Пикантности ситуации придает то, что в этом ангаре свои машины ставили работники одного из ДЭУ — те самые люди, которые отвечают за уборку снега с новосибирских дорог.