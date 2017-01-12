Новосибирские предприятия вызвались почистить дороги от снега

Новосибирские предприятия вызвались почистить дороги от снега (список улиц)

​Крупные компании и предприятия Новосибирска решили помочь городу убрать снег.


«Управление Западно-Сибирской железной дороги очистило Вокзальную магистраль и ул. Урицкого возле себя. Что касается метрополитена — то по ул. Серебренниковской возле своего управления, и "СИБЭКО" сегодня провели работу: от Советской до своего управления по Чаплыгина. Отозвались и ряд предприятий: завод радиодеталей ("Оксид") сегодня ночью работал по ул. Восход и будет продолжать эти работы», — рассказал 11 января мэр Анатолий Локоть.


Он отметил, что это помощь «своевременная и нужная очень городу», так как снег будет продолжать идти.


«Ряд крупных предприятий взялись помочь городу, это хороший очень пример. Я еще раз обращаюсь к другим предприятиям: нам требуется помощь, нам непросто приходится», — заключил мэр.


Пресс-центр мэрии сообщил, что руководство механического завода «Искра» выделило грейдер и трактора Т-150 и МТЗ. Благодаря этой технике от снега очистили улицы микрорайона «Гвардейский».


Ранее власти заявляли, что из Новосибирска уже вывезли столько же снега, сколько за всю прошлую зиму.

Ксения Евдокимова
Фото Александра Ощепкова

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