Новосибирские предприятия вызвались почистить дороги от снега

​Крупные компании и предприятия Новосибирска решили помочь городу убрать снег.





«Управление Западно-Сибирской железной дороги очистило Вокзальную магистраль и ул. Урицкого возле себя. Что касается метрополитена — то по ул. Серебренниковской возле своего управления, и "СИБЭКО" сегодня провели работу: от Советской до своего управления по Чаплыгина. Отозвались и ряд предприятий: завод радиодеталей ("Оксид") сегодня ночью работал по ул. Восход и будет продолжать эти работы», — рассказал 11 января мэр Анатолий Локоть.







Он отметил, что это помощь «своевременная и нужная очень городу», так как снег будет продолжать идти.







«Ряд крупных предприятий взялись помочь городу, это хороший очень пример. Я еще раз обращаюсь к другим предприятиям: нам требуется помощь, нам непросто приходится», — заключил мэр.







Пресс-центр мэрии сообщил, что руководство механического завода «Искра» выделило грейдер и трактора Т-150 и МТЗ. Благодаря этой технике от снега очистили улицы микрорайона «Гвардейский».







Ранее власти заявляли, что из Новосибирска уже вывезли столько же снега, сколько за всю прошлую зиму.