​Новосибирский врач спас школьника с очень редким и опасным диагнозом

Новосибирский врач спас школьника с очень редким и опасным диагнозом

Новосибирский нейрохирург Кирилл Орлов из клиники Мешалкина прооперировал 15-летнего подростка из Перми, который перенес несколько инсультов.

 

Врачам из пермской медсанчасти № 11 понадобилась помощь новосибирской клиники Мешалкина, поскольку раньше они не сталкивались со столь редким для ребенка заболеванием.


«Ему (пациенту. — М.М.) 15 лет, у него была аневризма позвоночной артерии. Особенность в том, что эти аневризмы обычно рвутся и дают кровоизлияние, а тут редкое проявление таких аневризм — в ней формировались тромбы, и тромбы уже попадали в мозговые сосуды и вызывали ишемические инсульты. И у него было несколько инсультов», — пояснил ездивший в Пермь нейрохирург Кирилл Орлов из Сибирского федерального биомедицинского исследовательского центра им. академика Мешалкина.


По словам новосибирского врача, операция была необходима подростку из-за высокого риска повторения инсультов. Поэтому он отправился к больному раньше срока, на новогодних праздниках.


Сама операция длилась около 30 минут.


«Катетер устанавливается в сосуд, в котором есть аневризма, и через этот катетер заводится такая, скажем так, плетеная трубочка — стент. Через этот катетер, он около 1 мм диаметром, можно завести стент в сжатом состоянии, а потом он расширяется, и диаметр стента становится уже 4 мм. Стент перекрывает шейку аневризмы и замедляет кровоток в ней», — пояснил Кирилл Орлов.


Он добавил, что теперь аневризма постепенно полностью рассосется и опасности еще одного инсульта нет. Сейчас мальчик чувствует себя хорошо, ему назначена терапия, и, по прогнозам врачей, реабилитация будет короткой.


Ранее новосибирские врачи вылечили девочку со странной и опасной формой головы.

Мария Морсина
Фото instagram.com/meshalkinclinic

Прочтений: 8648
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (15)15
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Нужно ли навсегда запретить парковку на пл. Ленина (напротив магазина «Л'Этуаль»)?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Поле "Сообщите новость" обязательно для заполнения
Ваше сообщение отправлено