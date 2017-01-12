​Новосибирский врач спас школьника с очень редким и опасным диагнозом

Новосибирский нейрохирург Кирилл Орлов из клиники Мешалкина прооперировал 15-летнего подростка из Перми, который перенес несколько инсультов.





Врачам из пермской медсанчасти № 11 понадобилась помощь новосибирской клиники Мешалкина, поскольку раньше они не сталкивались со столь редким для ребенка заболеванием.







«Ему (пациенту. — М.М.) 15 лет, у него была аневризма позвоночной артерии. Особенность в том, что эти аневризмы обычно рвутся и дают кровоизлияние, а тут редкое проявление таких аневризм — в ней формировались тромбы, и тромбы уже попадали в мозговые сосуды и вызывали ишемические инсульты. И у него было несколько инсультов», — пояснил ездивший в Пермь нейрохирург Кирилл Орлов из Сибирского федерального биомедицинского исследовательского центра им. академика Мешалкина.







По словам новосибирского врача, операция была необходима подростку из-за высокого риска повторения инсультов. Поэтому он отправился к больному раньше срока, на новогодних праздниках.





Сама операция длилась около 30 минут.





«Катетер устанавливается в сосуд, в котором есть аневризма, и через этот катетер заводится такая, скажем так, плетеная трубочка — стент. Через этот катетер, он около 1 мм диаметром, можно завести стент в сжатом состоянии, а потом он расширяется, и диаметр стента становится уже 4 мм. Стент перекрывает шейку аневризмы и замедляет кровоток в ней», — пояснил Кирилл Орлов.





Он добавил, что теперь аневризма постепенно полностью рассосется и опасности еще одного инсульта нет. Сейчас мальчик чувствует себя хорошо, ему назначена терапия, и, по прогнозам врачей, реабилитация будет короткой.







Ранее новосибирские врачи вылечили девочку со странной и опасной формой головы.