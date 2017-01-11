Новосибирск вошел в тройку городов с наибольшей концентрацией жителей-банкротов

​

Новосибирская область по итогам 2016 года заняла третье место по количеству банкротов среди физлиц на 100 тыс. населения.





«Зарегистрировано 32 банкрота на 100 тыс. населения, что в 2 раза выше среднероссийского показателя — 16. На наш взгляд, это заслуга трех основных факторов: 1. Более активная позиция новосибирцев и большая осведомленность о своих правах. <…> Граждане больше знают о своих правах в принципе, первыми стали активно судиться с банками и интересоваться банкротством. 2. Хорошая и оперативная работа Арбитражного суда Новосибирской области. <…> Заявления оперативно рассматриваются, нет искусственного затягивания сроков. 3. Наличие большого количества фирм, предлагающих услугу банкротства. Это ведет к более высокому проценту осведомленности граждан о возможности решения проблем с долгами через процедуру банкротства», — прокомментировал директор юридической компании «Стопдолг» Алексей Демин.







Большая, чем в Новосибирске, плотность банкротов среди физлиц — только в Рязанской (35 человек на 100 тыс.) и в Вологодской (58 на 100 тыс.) областях. В Санкт-Петербурге этот показатель — 17, в Москве — 14.







Всего банкротов среди физлиц в России на конец 2016 года зарегистрировано почти 23 тыс. человек. Из них в Новосибирской области — 868 человек. Эти цифры подготовили специалисты «Стопдолга» на основе мониторинга единого федерального реестра сведений о банкротстве.







В декабре НГС.НОВОСТИ рассказывали, что Новосибирск по абсолютному количеству банкротов среди физлиц в стране занял 4-е место, уступив Москве, Санкт-Петербургу и Московской области.

