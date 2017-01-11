На ТЭЦ-4 погиб мужчина (обновлено)

На ТЭЦ-4 погиб мужчина (обновлено)

​11 января в Калининском районе Новосибирска на тепловой электростанции погиб 38-летний мужчина.


«Сегодня в первой половине дня на ТЭЦ-4 произошел несчастный случай, предварительная причина гибели сотрудника — нарушение правил техники безопасности на рабочем месте. На предприятии создана специальная комиссия, которая в 10-дневный срок проведет расследование по данному инциденту», — рассказали в пресс-службе «СИБЭКО».


От чего погиб сотрудник в компании не говорят, однако один из очевидцев рассказал, что мужчина погиб от тока:


«На ТЭЦ-4 человек превратился в пепел от удара током», — написал наш читатель.


В следственном управлении СК РФ по Новосибирской области после публикации прокомментировали смерть сотрудника. «Предварительно: сегодня около 11 часов произошел несчастный случай на ТЭЦ-4. Мужчина 78 года рождения пострадал от поражения электрическим током», - пояснили в управлении. Причины и обстоятельство случившегося следователи выясняют.


 В сентябре НГС.НОВОСТИ писали о том, как после несчастного случая на ТЭЦ-2 мужчина попал в реанимацию с тяжелыми ожогами.

Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова

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