«Хонда» отскочила от «Тойоты» и запустила цепочку столкновений на парковке

​Днем 11 января в Новосибирске на перекрестке улиц Танковая и Народная водитель «Хонды» попал в массовое ДТП.





Авария произошла в 15:35.







«Toyota Corsa двигалась по ул. Танковая со стороны ул. Дуси Ковальчук в сторону ул. Ипподромская, Honda Accord двигалась во встречном направлении.





На пересечении с ул. Народная "Корса" при повороте налево столкнулась с "Хондой".





От удара "Хонду" откинуло на парковку дома ул. Народная, 1, где она врезалась в стоящую Toyota RAV4», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».







В свою очередь, «РАВ4» задел Daewoo Nexia, стоящую рядом, а «Дэу» толкнула Nissan Wingroad. «Корса» после аварии осталась стоять посреди дороги — у нее сильно разбилась передняя часть.



















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