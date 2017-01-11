«Хонда» отскочила от «Тойоты» и запустила цепочку столкновений на парковке

​Днем 11 января в Новосибирске на перекрестке улиц Танковая и Народная водитель «Хонды» попал в массовое ДТП.


«Хонда» отскочила от «Тойоты» и запустила цепочку столкновений на парковке (фото)

Авария произошла в 15:35.


«Toyota Corsa двигалась по ул. Танковая со стороны ул. Дуси Ковальчук в сторону ул. Ипподромская, Honda Accord двигалась во встречном направлении. 


На пересечении с ул. Народная "Корса" при повороте налево столкнулась с "Хондой".


От удара "Хонду" откинуло на парковку дома ул. Народная, 1, где она врезалась в стоящую Toyota RAV4», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».


В свою очередь, «РАВ4» задел Daewoo Nexia, стоящую рядом, а «Дэу» толкнула Nissan Wingroad. «Корса» после аварии осталась стоять посреди дороги — у нее сильно разбилась передняя часть.


«Хонда» отскочила от «Тойоты» и запустила цепочку столкновений на парковке (фото)


«Хонда» отскочила от «Тойоты» и запустила цепочку столкновений на парковке (фото)


«Хонда» отскочила от «Тойоты» и запустила цепочку столкновений на парковке (фото)


Внимание, новая рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте свои фото и видео с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

Елена Громкова
Фото vk.com/avtospas54rus

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