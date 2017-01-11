Грипп и ОРВИ подкосили 9 тысяч человек за неделю

Грипп и ОРВИ подкосили 9 тысяч человек за неделю

​За первую неделю нового года в Новосибирской области к врачам обратились 9005 пациентов с гриппом и ОРВИ.


Как отмечают специалисты, ни у взрослых, ни у детей заболеваемость не превышает эпидемического порога. «Показатель заболеваемости на 10 тыс. населения составил 32,6, что ниже значений эпидемического порога на 25,2 %», — сообщили в управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области.


Больше всего заболевших специалисты насчитали в Новосибирске: за неделю с жалобами на ОРВИ к врачам обратились 6625 пациентов. При этом заболеваемость в городе оказалась ниже эпидемического порога на 34,8 %.


В Роспотребнадзоре отмечают, что в этом сезоне новосибирцы заражаются гриппом A/H3N2 (так называемым «гонконгским» гриппом) и в единичных случаях — гриппом В. Штаммы этих вирусов входят в состав вакцины против гриппа.


«При первых признаках заболевания ОРВИ не рекомендуется заниматься самолечением, необходимо обратиться к врачу», — напомнили в ведомстве.


​Перед Новым годом новосибирцы активно пересылали друг другу по WhatsApp аудиосообщения о зараженных гриппом мандаринах. Но главный инфекционист области Лариса Позднякова заверила, что эти сообщения — не более чем спам.

Ольга Хмелевская
Фото depositphotos.com

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