Власти объяснили проблемы с кашами на молочных кухнях

Жители Новосибирска возмутились ассортиментом каш и сроком творога, которые они получают на молочной кухне.







«Дают одну и ту же кашу — безмолочную "7 злаков"». Интересуешься, когда будет другая, они говорят: "Мы не знаем, склад на бесплатную раздачу забит только этой кашей". Это не я одна только жалуюсь — у них там есть книга жалоб, мы много там пишем жалобы, но толку нет. Куда смотрят власти, почему закупается только один вид каши, непонятно, если деньги из бюджета выделяют, то почему не отслеживают, что на них приобретается и что выдается малышам?» — пожаловалась НГС.НОВОСТИ мать троих детей Инна Акимова, отметив, что этой проблеме уже 4 месяца. Она получает кашу и молочные продукты в пункте на ул. Римского-Корсакова, 7/1.







Кроме того, Инна выразила недовольство тем, что творог, который выдают в пункте, сделан накануне, а его срок годности 36 часов, поэтому его приходится съедать в день, когда он выдан.







«Нам всегда дает вчерашнее — творожок до вечера надо съесть. Есть "ВКонтакте" группа у молочной кухни. Мы там интересовались, задавали вопросы, почему нам стали выдавать вчерашнюю продукцию. Ведь молочная кухня детская должна быть свежайшая. Они говорят: "из-за того, что транспорта нет, мы так привозим"», — заметила Инна, по ее словам, раньше продукты привозили в день приготовления.







Инна пояснила, что живет на ул. Большая и до молочной кухни на Римского-Корсакова добираться далеко и сложно зимой с маленькими детьми. «Как выход было группироваться с соседями и через день забирать парную продукцию, но теперь, когда выдают уже не свежее, а срок у творожка 36 часов — это стало невозможно», — сказала Инна.







Директор ГАУЗ НСО «Молочная кухня» Ксения Франк прокомментировала ситуацию.







«Мы выдаем продукты прикорма на зерновой основе на основании нормативных документов, которые нашу деятельность регламентируют. Там совсем не раскрывается ассортимент, не указываются наименования, которые должны быть выданы. Однако мы все равно стараемся этот ассортимент обеспечить, и у нас обычно несколько наименований представлено на складе. В конце года было большей частью "7 злаков"», — рассказала директор.







Ксения Франк отметила, что на 2017 год каши уже закуплены в ассортименте. «Конечно, бывают ситуации, когда поставщик какой-то больше каши, какой-то меньше [поставляет]», — добавила она.







Франк также подтвердила, что молочная продукция поступает в пункты на следующий день.





«Другой схемы пока нет, здесь никаких промедлений нет — она утром приезжает на пункт с таким сроком годности, который позволяет ее употребить в течение дня, если мы говорим о твороге, если о кефире — то еще и на следующий день», — сказала директор, добавив, что транспорта у кухни достаточно.







Франк отметила, что продукты нельзя увезти в день приготовления, потому что они поздно изготавливаются и им еще нужно время, чтобы постоять в холодильнике.







По словам директора, на всех пунктах молочной кухни ситуация одинакова — и схемы поставки, и ассортимент, родители могут получать продукты ежедневно с 12 утра до 7 вечера.







До этого проблемы с молочной кухней были в марте 2014 года — тогда в пунктах случился дефицит смесей и каш.