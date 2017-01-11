Новосибирцы жалуются на расхождение отчетов мэрии об уличном ремонте с реальностью

​​Житель Затулинского жилмассива пожаловался, что муниципальный портал «Мой Новосибирск» выдает недостоверную информацию о ремонте уличного освещения — подобное происходит уже не в первый раз.





«Еще в октябре, на остановке транспорта "Полевая" — конечной Затулинского жилмассива — перегорела лампа на единственном фонаре, освещающем остановку и выезд с жилмассива. В декабре я написал обращение на портале "Мой Новосибирск", и до 10 января у заявки стоял статус "в плане работ". Сегодня я написал новое обращение на портале и буквально через час получил письмо по электронной почте, что проблема устранена. Причем срок фактического исполнения на портале стоит 28 декабря», — рассказал новосибирец, представившийся Андреем и попросивший не называть его фамилию.











Мужчина утверждает, что фонарь на остановке по-прежнему не горит. Поэтому он сфотографировал остановку «Полевую» в темноте утром 11 января и отправил фотографии в редакцию НГС.НОВОСТИ.







«Такое ощущение, что туда просто не доезжают [заменить лампочку], потому что по освещению нет проблем на Затулинке», — отмечает мужчина.











Он сказал, что недоволен работой муниципального портала. «Кто-то же принимает жалобы, регистрирует их и потом врут, что всё исправлено?», — негодует новосибирец.







Редакция НГС.НОВОСТИ отправила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию в работе портала «Мой Новосибирск». Ответ из мэрии пока не пришел.







Подобные проблемы с порталом встречаются уже не первый раз. Например, 23 июня 2016 года житель пожаловался на работу светофора на перекрестке Блюхера и Котовского: «пешеходные светофоры не показывают предупредительный сигнал перед красным светом — зеленый сразу сменяется на красный без мигающего зеленого». По данным портала, проблема был решена 28 июня. Однако 7 июля житель пожаловался снова, указав, что в работе светофора ничего не изменилось. После этого неисправность устранили 3 августа, сообщается на портале.

