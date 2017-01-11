Новосибирцы стали чаще попадать в ДТП из-за плохих дорог

Новосибирцы стали чаще попадать в ДТП из-за плохих дорог

В 2016 году новосибирцы стали реже гибнуть в авариях, но при этом в городе в 2 раза подскочило число ДТП из-за неправильного содержания дорог.


«Всего [за 2016 год] в городе произошло 1541 ДТП, что на 13 % меньше по сравнению с прошлым годом. В авариях погибли 73 человека (–8 %), 1182 (–11 %) получили различные травмы», — сообщили в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.


Водители, как правило, попадают в аварии из-за того, что пытаются проехать не в свою очередь, неправильно выбирают скорость и дистанцию, нарушают правила проезда пешеходных переходов и выезжают на встречную полосу.


«Пешеходы чаще всего попадали под колеса, когда переходили проезжую часть в неустановленных для этого местах», — отметили в Госавтоинспекции.


В 116 случаях аварии устроили нетрезвые водители. По их вине пострадало почти 150 человек, 13 из них погибли. Всего за год автоинспекторы задержали более 9 тыс. водителей, которые сели за руль пьяными.


«Вызывают обеспокоенность аварии, сопутствующими причинами которых стали недостатки в содержании дорог. В 2016 году в Новосибирске произошло около 700 таких происшествий, что почти вдвое больше в сравнении с предыдущим годом»,


— подсчитали в ГИБДД.


Чтобы избавить дороги от этих недостатков, автоинспекторы выдали мэрии Новосибирска более 2,3 тыс. предписаний и составили около 1,2 тыс. административных протоколов.


Также в Госавтоинспекции отмечают, что в прошлом году в Новосибирске на 8 % снизилось число ДТП с детьми.


Тем не менее уровень детской аварийности все еще остается достаточно высоким. Всего за год в авариях пострадали более 200 детей, трое из них погибли.


Кроме того, за год инспекторы ДПС зафиксировали в Новосибирске 350 тыс. нарушений правил дорожного движения, причем почти в каждом пятом случае на нарушениях попались пешеходы.


В середине октября НГС.НОВОСТИ рассказывали, что Новосибирская область занимает 15-е место в рейтинге «Безопасных российских дорог».

Ольга Хмелевская
Фото группы пропаганды ГИБДД Новосибирска

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