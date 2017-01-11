Названа причина пожара на железнодорожной станции в Академгородке

Названа причина пожара на железнодорожной станции в Академгородке (фото)

Представители Западно-Сибирской железной дороги рассказали, что пожар на станции Сеятель утром 10 января случился из-за проблем с проводкой.


Сейчас турникетный комплекс, где работали пожарные, закрыт. «Произошел нагрев питающего кабеля с оплавлением электроизоляции. Во время происшествия в турникетном павильоне пассажиры пригородных электропоездов отсутствовали. В данном инциденте никто из пассажиров и работников вокзального комплекса не пострадал. Ведется расследование происшествия», — сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.


Вчера корреспонденту НГС.НОВОСТИ, который обратился к работникам станции под видом пассажира, сказали, что турникетный комплекс, а вместе с ним и выход с платформы к ул. Героев Труда, заработает через неделю. Сегодня в ЗСЖД заверили, что павильон откроют 13 января. 

Анна Наумцева
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