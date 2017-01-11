Олимпийский гимнаст Стретович записал музыкальный альбом

​Серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро гимнаст Иван Стретович закончил запись своего первого музыкального альбома в столице Азербайджана Баку.





В альбоме спортсмена «Janga-langa» будет всего шесть треков, записывали его в разных городах, в том числе в Новосибирске.







«В альбоме абсолютно разные стили. Есть лирика, есть андеграунд, есть клубный. Авторы музыки разные битмейкеры, а автор текстов я», — рассказал НГС.НОВОСТИ Иван Стретович. Тексты Иван исполняет в стиле рэп.

Записал первый мини-альбом в Баку🇦🇿😈 Ждём,совсем скоро☝🏽️soon... #baku #stred #альбом Фото опубликовано Stretovich Ivan (@i.stretovich96) Янв 10 2017 в 10:57 PST

Над альбомом гимнаст работал около трех месяцев. Послушать его можно будет в соцсети «ВКонтакте» в конце января. По словам Стретовича, искать особого смысла в названии альбома не стоит. Иван занимается рэпом около года.







Также Стретович поделился с НГС.НОВОСТИ одним из своих треков.









В конце прошлого года Иван Стретович вместе с другими новосибирскими спортсменами побывал на ежегодном «Балу олимпийцев России».