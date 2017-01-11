​Новосибирск останется без крещенских морозов

Синоптики Новосибирского Гидрометцентра рассказали о погоде на вторую декаду января, согласно которому самые холодные дни выпадут на 12–14 января.







Морозов на Крещение, 19 января, судя по декадному прогнозу, не предвидится. «В целом погода ожидается около и выше нормы на 1-2 градуса. Среднедекадная температура будет –14…–18 градусов. При этом преобладание западно-восточного переноса воздуха обусловит существенное колебание температуры», — рассказала начальник Гидромета Анна Лапчик.







По ее словам, понижение температуры воздуха стоит ожидать уже завтра днем, а пик холода придется на 13–14 января, когда ночью стоит ожидать до –24…–29, а по области до –33…–35 градусов. «Затем температура должна выровняться. Крещенские морозы по картам, которыми мы располагаем, ожидать не приходится», — резюмировала Анна Лапчик и выразила недоумение предупреждением, которое дало МЧС по сильным морозам до конца января.







«Действия МЧС базируются на нашем прогнозе. Вероятно, они использовали прогноз на месяц, но все штормовые предупреждения, в том числе и об аномально холодной погоде, даются с меньшей заблаговременностью. За 10–20 дней точно предвидеть такое невозможно, такой методики в мире не существует», — отметила Анна Лапчик.

