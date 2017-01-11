«Яндекс» назвал самые непонятные для новосибирцев слова

​«Яндекс» подвел итоги 2016 года: больше всего за год жители Новосибирска искали в интернете объяснения словам «лабутены» и «любовь».


«Каждый день жители Новосибирска задают поиску Яндекса около 3,5 миллионов запросов. Они посвящены разным темам и событиям. Например, если посмотреть, что чаще всего ищут вместе со словами "что такое" и "что это", то можно увидеть, какие слова оказались незнакомы пользователям, какие новые явления появились в нашей жизни», — говорит региональный представитель «Яндекса» Ольга Молодан.


«Яндекс» назвал самые непонятные для новосибирцев слова


«В 2016 году новосибирцы часто спрашивали, "что такое глютен". Ну а чаще всего в запросах о незнакомых словах пользователи искали лабутены — скорее всего, хотели узнать, о чем поется в известной песне», — продолжает Ольга Молодан.


Кроме лабутенов и глютена в топ-5 слов, значение которых новосибирцы хотели узнать больше всего, попали «любовь», «метафора» и «эпитет». Кроме того, горожане интересовались значением слов «сквирт», «секс», «фразеологизм», «толерантность» и «бдсм».


В 2015 году топ-3 незнакомых слов для новосибирцев выглядел так: «любовь», «эпитет», «метафора». При этом в 2016 году новосибирцев перестали интересовать слова «игил», «овуляция» и «молочница».


Ранее «Яндекс» называл главные события и личности года, а также перечислил любимые песни новосибирцев.

Ксения Евдокимова
Иллюстрация предоставлена Ольгой Молодан

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