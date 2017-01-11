По Новосибирску прокатилась волна закрытий кафе и ресторанов

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В конце декабря и в начале января в Новосибирске закрылось более 10 заведений общепита.







Часть помещений, которые они освободили, сейчас пустуют, а в некоторых уже успели появиться новые арендаторы.











Еще в декабре, например, закрылась кофейня Tamel coffee, которая проработала всего полгода. Заведение находилось на первом этаже дома в самом центре, на ул. Орджоникидзе, с окнами, выходящими на сквер перед оперным театром. Несмотря на бойкое место, впрочем, там никогда не было большого количества посетителей.











В последних числах декабря прекратило работать небольшое заведение «Conveer Вкуса» в гостинице «Центральная». Первоначально владелец «Конвейера» планировал открыть здесь большое кафе, которое работало бы по принципу кайтен, т.е. готовые блюда двигались бы мимо сидящих за столами посетителей по конвейеру, так, чтобы каждый мог взять то, что захочет. В Японии в кайтенах рассчитываются по количеству съеденного (которое считается по оставшимся подставкам). Однако найти денег на этот амбициозный проект, судя по всему, не удалось. Сейчас на дверях «Конвейера» написано: «Опечатано».











Перестал работать чешский бар «Пан Шаманек» на Красном проспекте — бар не прожил и года. Впрочем, почти одновременно на другой стороне улицы, в соседнем квартале заработала «Чешская пивница», которая, возможно, и стала последней каплей для владельцев «Шаманека». «Пивница» куда заметней с дороги.











В конце года перестал работать «Тимьян». Заведение было выставлено на продажу еще в начале года, но, судя по всему, новый владелец так и не объявился. Сейчас это помещение частично используется квестом «Паранойя».







Не помогли интересные формы привлечения клиентуры и маленькой кофейне Moore Coffee на Вокзальной магистрали. Купив здесь напиток, посетитель мог выиграть еще один, сыграв в «камень-ножницы-бумага» с барменом. Фото вывески с этим предложением даже опубликовал известный гастролирующий бизнес-тренер Александр Левитас как хороший пример нестандартного подхода к маркетингу. Однако точка все равно закрылась, сейчас в помещении идет ремонт.











Не пощадило время даже заслуженные заведения. С начала года на ул. Ленина перестал работать ресторан «Самарканд», который появился здесь больше семи лет назад. Сейчас его летняя терраса занесена снегом, а на решетках висит объявление о сдаче помещения в аренду.







Не помог предельно демократичный формат и владельцам столовой «8 минут» на Вокзальной магистрали. Во время обеда здесь могло быть многолюдно, но большая часть из посетителей удовлетворялась самым дешевым комплектом блюд (который стоил 110–120 руб.), что вряд ли позволяло окупать высокую ставку аренды на одной из самых дорогих улиц города. Закрытие «8 минут» — пример того, как трудно одиночному заведению конкурировать в низкоценовом сегменте с сетями (такими как «Вилка-Ложка» и «Подсолнухи»).







Закрыли ставшие ненужными им заведения и несколько сетей. Так, в конце декабря перестала работать «Рыба.Рис» на пл. Калинина. Владелец сети, компания «Фуд-Мастер», вообще в последнее время пытается придумать, что ей делать с этой сетью, которая изначально была ориентирована на японскую кухню, количество заведений которой из года в год неуклонно снижается.





Прекратил работу левобережный филиал заведения «Чудо блюдо» с ул. Ленина. После того как НГС.АФИША высоко оценила здешнюю шаурму, на одноименной точке на пр. Маркса появилась скромная надпись: «Лучшая шаурма по версии НГС» (писать это на заведении с ул. Ленина владельцы почему-то постеснялись или сочли лишним). Однако, в отличие от точки в центре (где главным блюдом до сих пор действительно остается шаурма), закусочная на Маркса все время менялась, пытаясь предложить достаточно широкий набор блюд, включая борщ и кесадию. В конце года, впрочем, заведение закрылось, и сейчас там готовится к открытию сетевая блинная.







Не смогла прижиться на Вокзальной магистрали и «Кофебулка» кемеровской компании ResStar. Это третья точка сети, название которой специально придумали для новосибирского рынка (в Кемерово кондитерские этой компании называются «Булочная-кондитерская № 1»), и она проработала всего несколько месяцев. Для ResStar это уже второе закрытие в Новосибирске. Сначала компания ликвидировала свою точку (еще под прежним названием) в историческом здании на Красном проспекте.











Массовое закрытие кафе и ресторанов именно в конце декабря – начале января — традиционное явление на ресторанном рынке. Объясняется оно отчасти тем, что к этому сроку истекают договоры аренды с владельцами помещений, и те рестораторы, которые не видят перспектив для своего проекта, просто не продлевают их. К тому же январь и февраль традиционно провальные месяцы в общественном питании, так что если у заведения и так дела шли плохо, то продолжать работать, когда ситуация объективно ухудшается у всех, и вовсе становится бессмысленно.

