​Новосибирская команда оказалась аутсайдером чемпионата России по бенди

Новосибирский хоккейный клуб «Сибсельмаш» прошел во второй этап чемпионата России по хоккею с мячом в компании аутсайдеров.







По итогам первого этапа чемпионата «Сибсельмаш» попал в группу вместе с тремя худшими командами: с кемеровским «Кузбассом», кировской «Родиной» и нижегородским «Стартом», сообщает «Р-Спорт». Эта группа на следующем этапе будет считаться второй. В первую группу вошли лучшие команды чемпионата — их восемь.







По информации Федерации хоккея с мячом России, в чемпионате участвуют 12 команд, изначально поделенных на «Восток» и «Запад». Во время этапа, который шел с 7 ноября по 10 января, в своей группе «Восток» «Сибсельмаш» занял 6-е, последнее место. Все команды во время первого этапа провели по 20 матчей. Новосибирцы выиграли только три.







Первые шесть команд по итогам турнира в первой группе выходят в плей-офф. Две худшие команды первой группы и два лучших клуба второй сыграют в матчах за выход в плей-офф. По итогам 1/4 финала плей-офф определятся участники «Финала четырех», который пройдет с 24 по 26 марта, пишет «Р-Спорт».







Первый матч сезона «Сибсельмаш» провел 11 ноября 2016 года, эта была победная игра для новосибирской команды.