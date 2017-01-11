Крыша ангара под тяжестью снега обрушилась на 7 припаркованных машин

​Сегодня, 11 января, в Первомайском районе Новосибирска обрушилась крыша здания, в котором стояли автомобили.









В 10:30 спасателей вызвали к дому № 144/1 на ул. Первомайской — там частично обрушилась металлическая крыша ангара, который принадлежит ДЭУ № 5.







«Внутри ангара находились 7 легковых автомобилей сотрудников ДЭУ № 5», — сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области.







В ведомстве уточнили, что людей в это время в машинах не было, и из-за обрушения крыши никто не пострадал. Сумма материального ущерба пока неизвестна.





«Наиболее вероятная причина [обрушения крыши] — это снеговая нагрузка», — отметили в МЧС.





На месте происшествия работают 23 сотрудника экстренных служб, в том числе 7 представителей МЧС, и 6 машин.















