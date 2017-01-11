Крыша ангара под тяжестью снега обрушилась на 7 припаркованных машин

​Сегодня, 11 января, в Первомайском районе Новосибирска обрушилась крыша здания, в котором стояли автомобили.


Крыша ангара под тяжестью снега обрушилась на 7 припаркованных машин (фото)


В 10:30 спасателей вызвали к дому № 144/1 на ул. Первомайской — там частично обрушилась металлическая крыша ангара, который принадлежит ДЭУ № 5.


«Внутри ангара находились 7 легковых автомобилей сотрудников ДЭУ № 5», — сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области.


В ведомстве уточнили, что людей в это время в машинах не было, и из-за обрушения крыши никто не пострадал. Сумма материального ущерба пока неизвестна. 


«Наиболее вероятная причина [обрушения крыши] — это снеговая нагрузка», — отметили в МЧС.


На месте происшествия работают 23 сотрудника экстренных служб, в том числе 7 представителей МЧС, и 6 машин.


Крыша ангара под тяжестью снега обрушилась на 7 припаркованных машин (фото)


Крыша ангара под тяжестью снега обрушилась на 7 припаркованных машин (фото)


Крыша ангара под тяжестью снега обрушилась на 7 припаркованных машин (фото)


Ольга Хмелевская

Фото предоставлены пресс-службой ГУ МЧС по Новосибирской области

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