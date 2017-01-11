Новосибирцы оказались самыми оптимистичными жителями России

Новосибирцы оказались самыми оптимистичными жителями России

Жители Новосибирска признаны самыми уверенными в будущем своих потомков россиянами.


К такому выводу пришли исследователи Финансового университета при Правительстве РФ.


«Сегодня 68 % россиян уверены в том, что следующее поколение будет жить лучше, чем нынешнее. Самая высокая доля тех, кто уверен в более высоком качестве жизни для следующего поколения россиян, отмечена в следующих городах: Новосибирск, Грозный, Нижневартовск, Стерлитамак, Череповец», — говорится в исследовании.


Эти выводы сделаны на основе опросов, которые проходили в 2016 году в городах, где живет не меньше 250 тыс. человек.


Оказалось, что у Новосибирска самый высокий показатель — 81 % опрошенных уверенных, что их потомки будут жить лучше. Меньше всего оптимистов оказалось в Архангельске — 57 %, в Москве таких человек оказалось 66 %, в Санкт-Петербурге — 76 %. У соседей Новосибирска — Кемерово и Баранаула — показатель 67 %, у Омска и Новокузнецка — 68 %, в Томске — 69 %.


Россияне считают, что их детям будет доступна качественная медицина и образование, собственный дом, квартира, полноценное питание, хорошая, интересная работа, дающая простор для творчества.


Опрошенные считают, что для улучшения жизни нужно учиться, а также «больше и лучше работать, искать новую работу, придерживаться высоких моральных ценностей, участвовать в общественной и политической жизни, улучшать жизнь в своем городе и стране в целом, развивать доверие, терпимость к ближним».


Авторы исследования подчеркнули, что в прошлом году общий российский показатель уверенности был ниже — он достигал только 63 %.


В сентябре 2016 года этот же университет делал другое исследование, по которому Новосибирск оказался городом с самыми недовольными своим экономическим положением жителями в стране. Тогда в основу индекса легли изменения на рынке недвижимости, финансовых услуг, спрос на мебель, технику и автомобили, питание вне дома, а также напряженность на рынке труда, готовность к переезду и самооценка уровня благополучия.

Елена Громкова
Фото pixabay.com

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