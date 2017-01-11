Прокуратура предложила новое наказание для чиновников за получение подарков
После громких арестов нескольких российских губернаторов прокуратура Новосибирской области предложила делать выговоры региональным чиновникам за коррупцию.
Прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев предложил региональному Заксобранию внести изменения в областной закон «О правовом статусе лиц, замещающих государственные должности НСО». Этот законопроект появился на сайте областного парламента.
Как следует из пояснительной записки, сейчас для чиновников, которые замещают государственные должности в регионах, федеральный закон «О противодействии коррупции» предусматривает только один вид наказания — увольнение с формулировкой «в связи с утратой доверия».
Лишиться должности чиновники могут за то, что не предоставляют сведения о своих доходах, хранят деньги в иностранных банках, занимаются бизнесом и управляют коммерческими организациями, работают в иностранных некоммерческих неправительственных организациях или не пытаются урегулировать конфликт интересов, в котором сами же и участвуют. За несоблюдение других антикоррупционных запретов ответственность не установлена.
Например, в антикоррупционном законе не прописано наказание за замещение других должностей в органах власти, за использование служебной информации в неслужебных целях, за получение подарков и незаконных видов вознаграждения, а также гонораров за публикации и выступления.
Поэтому прокуратура предложила внести изменения в законодательство на уровне области. По мнению прокурора, за те коррупционные нарушения, которые не предполагают увольнения «в связи с утратой доверия»,
чиновников стоит наказывать замечанием, выговором или предупреждать о неполном служебном соответствии.
Под действие закона попадут, например, заместители губернатора, министры и другие высокопоставленные чиновники из правительства Новосибирской области, председатель и депутаты Заксобрания, председатель областной избирательной комиссии, глава Контрольно-счетной палаты Новосибирской области и омбудсмены.
«Необходимость принятия подобных мер очевидна, поскольку выявление наиболее резонансных коррупционных правонарушений и преступлений происходит на уровне всем известных первых должностных лиц субъектов РФ», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Напомним, в последние годы следователи возбудили уголовные дела о коррупции в отношении глав нескольких регионов. Например, по подозрению в получении взятки правоохранители арестовали губернаторов Сахалинской области Александра Хорошавина и главу Кировской области Никиту Белых.
Ранее в Новосибирской области по инициативе прокурора повысили на 27 % выплаты детям, которые остались без родителей.
Ольга Хмелевская
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