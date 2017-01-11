Новосибирск отправил комфортные автобусы в рейсы до соседних городов

Новосибирск выпустил на междугородные рейсы 7 новых китайских автобусов, которые в конце декабря получило ПАТП-4.







Пока автобусы будут ездить в Барнаул и Кемерово.







«Работа на данных маршрутах организована временно, на период оформления документов для обслуживания международных маршрутов в Республику Казахстан», — отметили в пресс-центре мэрии.







Сейчас для автобусов составили следующее расписание:







два автобуса на маршруте «Новосибирск – Барнаул» с 31.12.2016;

один автобус на маршруте «Новосибирск – Барнаул» с 10.01.2017;

один автобус на маршруте «Новосибирск – Барнаул» с 12.01.2017;

один автобус на маршруте «Новосибирск – Барнаул» с 14.01.2017;

два автобуса на маршруте «Новосибирск – Кемерово» с 13.01.2017.

После того, как документы будут готовы, автобусы переведут на следующие маршруты:







три автобуса на международном маршруте «Новосибирск – Усть-Каменогорск»;

два автобуса на международном маршруте «Новосибирск – Павлодар»;

один автобус на междугороднем маршруте «Новосибирск – Барнаул»;

один автобус на междугороднем маршруте «Новосибирск – Кемерово».

Кроме этих семи автобусов, ПАТП-4 ждет еще одиннадцать. Из всех 18 автобусов девять — это автобусы King Long XMQ 6127, остальные — King Long XMQ 6800.







«Салоны автобусов оснащены кондиционером, мониторами, имеют удобное расположение пассажирских мест, оснащенных индивидуальными устройствами вентиляции и освещения, надежную систему отопления салона с высокой теплоотдачей», — описывает мэрия.







По словам Анатолия Локтя, муниципалитет взял «очень серьезный кредит» на покупку этих автобусов и надеется, что затраты окупятся за короткое время.







Как следует из документов на официальном сайте госзакупок, аукцион на поставку 18 автобусов для Новосибирска выиграло ООО «ТД "КИНГ ЛОНГ"» из Нижнего Новгорода. Цена контракта составила 142 млн 192 тыс. руб. Поставить автобусы победитель обязан до 28 февраля 2017 года.