Новосибирец нашел в мусорке мешок Почты России со вскрытыми посылками

Почта России прокомментировала ситуацию со вскрытыми посылками в мусорном баке.





Нашедший мешок мужчина написал в редакцию НГС.





«Вечером 10 января выносил мусор и в мусорном баке у дома на ул. Ленинградская, 101/1 обнаружил большой мешок Почты России со вскрытыми пустыми упаковками от посылок», — рассказал новосибирец.







Мужчина написал о ситуации на официальной странице Почты России в Facebook. Там ему ответил официальный представитель ведомства Дмитрий Маркин, он пообещал разобраться в ситуации и отчитался, что «направил запрос коллегам».











«Я знаю, что сейчас много людей ждут посылки, которые задерживаются. И когда такую картину видишь, это возмущает. По индексу, который на посылках, это почтовое отделение № 39 на Панфиловцев, 9. Мы за несколько кварталов от этого отделения. На некоторых посылках было написано: "Превышено время ожидания". Насколько я знаю, время ожидания — месяц. А на некоторых штемпелях дата стояла 20 декабря, месяц еще точно не прошел», — сообщил мужчина.











Руководитель направления по корпоративным связям сибирского филиала ФГУП «Почта России» Антон Калтыгин пояснил, что УФПС Новосибирской области проводит проверку по обращению гражданина. «По предварительным данным, речь идет о неправильной утилизации упаковки, оставленной получателями в отделении (на фото видно, что одна из бандеролей отправлена "до востребования", т.е. должна быть получена в почтовом отделении). В случае, если факт неправильной утилизации подтвердится, виновные будут привлечены к ответственности», — прокомментировал Антон Калтыгин.







Ранее жители Новосибирска жаловались в НГС.НОВОСТИ, что получают вместо заказанных в Китае смартфонов куски пластилина или дерева.