Новосибирец нашел в мусорке мешок Почты России со вскрытыми посылками

Новосибирец нашел в мусорке мешок Почты России со вскрытыми посылками (фото)

Почта России прокомментировала ситуацию со вскрытыми посылками в мусорном баке.


Нашедший мешок мужчина написал в редакцию НГС.


«Вечером 10 января выносил мусор и в мусорном баке у дома на ул. Ленинградская, 101/1 обнаружил большой мешок Почты России со вскрытыми пустыми упаковками от посылок», — рассказал новосибирец.


Мужчина написал о ситуации на официальной странице Почты России в Facebook. Там ему ответил официальный представитель ведомства Дмитрий Маркин, он пообещал разобраться в ситуации и отчитался, что «направил запрос коллегам».


Новосибирец нашел в мусорке мешок Почты России со вскрытыми посылками (фото)


«Я знаю, что сейчас много людей ждут посылки, которые задерживаются. И когда такую картину видишь, это возмущает. По индексу, который на посылках, это почтовое отделение № 39 на Панфиловцев, 9. Мы за несколько кварталов от этого отделения. На некоторых посылках было написано: "Превышено время ожидания". Насколько я знаю, время ожидания — месяц. А на некоторых штемпелях дата стояла 20 декабря, месяц еще точно не прошел», — сообщил мужчина.


Новосибирец нашел в мусорке мешок Почты России со вскрытыми посылками (фото)


Руководитель направления по корпоративным связям сибирского филиала ФГУП «Почта России» Антон Калтыгин пояснил, что УФПС Новосибирской области проводит проверку по обращению гражданина. «По предварительным данным, речь идет о неправильной утилизации упаковки, оставленной получателями в отделении (на фото видно, что одна из бандеролей отправлена "до востребования", т.е. должна быть получена в почтовом отделении). В случае, если факт неправильной утилизации подтвердится, виновные будут привлечены к ответственности», — прокомментировал Антон Калтыгин.


Ранее жители Новосибирска жаловались в НГС.НОВОСТИ, что получают вместо заказанных в Китае смартфонов куски пластилина или дерева.

Ксения Евдокимова
Фото очевидца

Прочтений: 5904
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (42)42
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Нужно ли навсегда запретить парковку на пл. Ленина (напротив магазина «Л'Этуаль»)?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Поле "Сообщите новость" обязательно для заполнения
Ваше сообщение отправлено