Новосибирец попытался перебежать рельсы и попал под поезд

​10 января на перегоне Искитим – Бердск под электропоезд попал 67-летний новосибирец.





Мужчина погиб около 17 часов.







«Предварительно установлено, что мужчина пытался перебежать железнодорожные пути непосредственно перед приближающимся электропоездом. Машинист подавал сигнал повышенной громкости и принял меры экстренного торможения. Однако это не позволило избежать наезда», — рассказали в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ.







Электричка, под которую попал мужчина, ехала из Искитима в Новосибирск.







Сейчас идет доследственная проверка.







В декабре 2016 года НГС писал о том, как 44-летний мужчина погиб под колесами электровоза на станции Крахаль в Новосибирском районе. При этом машинист также экстренно затормозил, но это не помогло.