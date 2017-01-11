Новосибирец попытался перебежать рельсы и попал под поезд

Новосибирец попытался перебежать рельсы и попал под поезд

​10 января на перегоне Искитим – Бердск под электропоезд попал 67-летний новосибирец.


Мужчина погиб около 17 часов.


«Предварительно установлено, что мужчина пытался перебежать железнодорожные пути непосредственно перед приближающимся электропоездом. Машинист подавал сигнал повышенной громкости и принял меры экстренного торможения. Однако это не позволило избежать наезда», — рассказали в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ.


Электричка, под которую попал мужчина, ехала из Искитима в Новосибирск.


Сейчас идет доследственная проверка.


В декабре 2016 года НГС писал о том, как 44-летний мужчина погиб под колесами электровоза на станции Крахаль в Новосибирском районе. При этом машинист также экстренно затормозил, но это не помогло.

Елена Громкова 
Фото ollinka (EssentialsiStock)

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