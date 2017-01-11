Жесткое столкновение «Мазды» и «Мерседеса» попало на видео

​Минувшей ночью 34-летняя водитель «Мазды» пострадала в ДТП с «Мерседесом» на перекрестке в центре Новосибирска.









«У нее ушиб головы и перелом ребра», — сообщили в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.







Авария произошла во вторник, 10 января, в 12-м часу ночи на пересечении Красного проспекта и ул. Гоголя. По предварительным данным, 34-летняя женщина за рулем «Мазды 3» ехала на зеленый свет светофора по Красному проспекту со стороны ул. Писарева и собиралась повернуть налево — на ул. Гоголя, но на перекрестке столкнулась с «Мерседесом». 25-летний водитель «Мерседеса» ехал по Красному проспекту навстречу «Мазде» со стороны ул. Крылова в направлении ул. Писарева.







В ГИБДД уточнили, что водитель «Мазды» нарушила правила проезда перекрестка: она должна была уступить дорогу «Мерседесу», который тоже ехал на зеленый свет и не собирался никуда поворачивать.







Пострадавшего водителя «Мазды» врачи отпустили лечиться домой. По данным ГИБДД, у женщины уже достаточно большой водительский опыт — она за рулем с 2003 года.











Также вчера на трассе К-17Р в Новосибирской области произошло смертельное ДТП с участием внедорожника и «Жигулей».