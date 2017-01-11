Жесткое столкновение «Мазды» и «Мерседеса» попало на видео

​Минувшей ночью 34-летняя водитель «Мазды» пострадала в ДТП с «Мерседесом» на перекрестке в центре Новосибирска.


Жесткое столкновение «Мазды» и «Мерседеса» попало на видео


«У нее ушиб головы и перелом ребра», — сообщили в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.


Авария произошла во вторник, 10 января, в 12-м часу ночи на пересечении Красного проспекта и ул. Гоголя. По предварительным данным, 34-летняя женщина за рулем «Мазды 3» ехала на зеленый свет светофора по Красному проспекту со стороны ул. Писарева и собиралась повернуть налево — на ул. Гоголя, но на перекрестке столкнулась с «Мерседесом». 25-летний водитель «Мерседеса» ехал по Красному проспекту навстречу «Мазде» со стороны ул. Крылова в направлении ул. Писарева.


В ГИБДД уточнили, что водитель «Мазды» нарушила правила проезда перекрестка: она должна была уступить дорогу «Мерседесу», который тоже ехал на зеленый свет и не собирался никуда поворачивать.


Пострадавшего водителя «Мазды» врачи отпустили лечиться домой. По данным ГИБДД, у женщины уже достаточно большой водительский опыт — она за рулем с 2003 года.



Также вчера на трассе К-17Р в Новосибирской области произошло смертельное ДТП с участием внедорожника и «Жигулей».

Ольга Хмелевская
Видео с камеры «Электронного города»

Прочтений: 12957
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (74)74
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Нужно ли навсегда запретить парковку на пл. Ленина (напротив магазина «Л'Этуаль»)?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Поле "Сообщите новость" обязательно для заполнения
Ваше сообщение отправлено