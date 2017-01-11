Из крупного ТЦ эвакуировали сотни посетителей из-за загоревшихся обувных коробок  

Из крупного ТЦ эвакуировали сотни посетителей из-за загоревшихся обувных коробок   (обновлено)

Вечером 10 января в ТРЦ «Галерея Новосибирск» произошел пожар — сотни посетителей эвакуировали из-за загоревшихся коробок из-под обуви.


«Я мимо проходил, а там эвакуировали всех посетителей, приехали много пожарных машин, но быстро разъехались. Видимо, ничего серьезного. Где-то человек 100 [посетителей] у входа стояло», — рассказал НГС.НОВОСТИ очевидец происшествия.


По данным ГУ МЧС России по Новосибирской области, 10 января в 22:23 на ул. Гоголя, 13 в ТРЦ «Галерея Новосибирск» случился пожар. «Возгорание произошло в одном из отделов на 2-м этаже (по уточненным данным — на 3-м этаже), горели картонные коробки из-под обуви на незначительной площади», — рассказали в МЧС. И добавили, что задымление в ТРЦ было несильное, так как там установлена современная система противопожарной автоматики и есть система дымоудаления.

Около 150 человек эвакуировались из ТРЦ самостоятельно, еще 15 человек эвакуировали пожарные. В 22:35 возгорание было ликвидировано. Спасатели привлекли «силы пожарной охраны по повышенному номеру», было задействовано 9 машин и 30 пожарных.


В соцсетях новосибирцы сообщают, что коробки загорелись в магазине Kari.


Дополнение: по предварительным данным МЧС, пожар произошел из-за нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования.

Вчера утром случился пожар в торговом павильоне на станции Сеятель, тушить его приезжали две автоцистерны.

Ксения Евдокимова
Фото очевидца, instagram.com

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